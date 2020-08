Dune: il trailer leaked del film di Denis Viilleneuve (Di domenica 30 agosto 2020) Questa mattina è stato condiviso su Twitter il trailer leaked di Dune, l'attesissimo nuovo film del regista Denis Villeneuve con Timothée Chalamet. Nelle scorse ore è apparso sul web il teaser trailer leaked di Dune, l'attesissimo remake firmato da Denis Villeneuve. L'uscita del film al cinema è prevista per il 17 dicembre 2020. Se già Dunerappresentava uno dei titoli più attesi della seconda metà dell'anno, le immagini circolate questa mattina sui social non possono far altro che aumentare a dismisura l'hype per quello che sarà un titolo capace di calamitare l'interesse di tutti gli amanti del grande cinema, specialmente gli appassionati del ... Leggi su movieplayer

