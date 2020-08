Dune, il montatore del film critica il montaggio di Bohemian Rhapsody? (Di domenica 30 agosto 2020) Joe Walker, che è tornato a lavorare con Denis Villeneuve come montatore di Dune, ha puntato il dito contro il montaggio eccessivo del film Bohemian Rhapsody. In attesa dell'uscita di Dune, film di Denis Villeneuve per il quale ha lavorato in qualità di montatore, Joe Walker ha criticato l'over-cutting, ovvero il montaggio eccessivo, puntando implicitamente il dito contro Bohemian Rhapsody. Intervenuto nel podcast Team Deakins di James e Roger Deakins, l'acclamato montatore Joe Walker ha criticato il cosiddetto "over-cutting", ovvero l'eccessivo utilizzo del montaggio che nota soprattutto nelle serie ... Leggi su movieplayer

Nel corso di una recente intervista promozionale Joe Walker, famoso montatore nominato all'Oscar che rivedremo prossimamente all'opera in Dune di Denis Villeneuve, ha offerto la sua opinione sull'impo

