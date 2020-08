Dramma improvviso, morto giovanissimo investito in bici (Di domenica 30 agosto 2020) Questo articolo . Si consuma un Dramma improvviso con notizie molto delicate che vengono affrontate dai quotidiani oggi e lasciano senza parole. È morto Jerome Bonduelle il figlio dell’ex presidente Bruno Bonduelle e dirigente del gruppo agroalimentare che portava il nome di famiglia. Considerato il re delle insalate è stato investito alle 2 di notte da un’autovettura mentre … Leggi su youmovies

Francesco muore a 21 anni: dramma nell’Agro Aversano

Casal di Principe – La morte di un giovane ragazzo di appena 21 anni ha sconvolto l’intera comunità di Casal di Principe. Francesco Z., da una prima ricostruzione dei fatti, durante la notte appena tr ...

