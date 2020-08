Douja d'Or, Cirio: 'Manifestazioni come questa sono la migliore campagna di promozione per l'eccellenza della nostra terra' (Di domenica 30 agosto 2020) 'Ringrazio il territorio - dice oggi alla Gazzetta d'Asti Alberto Cirio - e mi scuso per aver insistito, ma ero convinto che fosse fondamentale che la Douja d'Or si svolgesse anche quest'anno perché ... Leggi su gazzettadasti

GazzettadAsti : Douja d’Or, Cirio: “Manifestazioni come questa sono la migliore campagna di promozione per l’eccellenza della nostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Douja Cirio Douja d'Or, Cirio: "Manifestazioni come questa sono la migliore campagna di promozione per l'eccellenza della nostra terra" Gazzetta D'Asti Douja d’Or, Cirio: “Manifestazioni come questa sono la migliore campagna di promozione per l’eccellenza della nostra terra”

E alla fine la Douja d’Or è alle porte: non era scontato. Dopo l’annullamento del concorso nazionale dei vini, a cui la manifestazione è strettamente collegata, e i ripetuti annunci ufficiali da parte ...

E alla fine la Douja d’Or è alle porte: non era scontato. Dopo l’annullamento del concorso nazionale dei vini, a cui la manifestazione è strettamente collegata, e i ripetuti annunci ufficiali da parte ...