Dormivano abbracciate, un albero caduto sulla tenda uccide due sorelline (Di domenica 30 agosto 2020) Tragedia per una famiglia torinese in vacanza a Massa Carrara. Il maltempo ha causato la caduta di un albero su una tenda e la morte di due sorelle. Un tragico scherzo del destino. Quel maltempo che aveva fatto decidere alla famiglia di restare una notte in più in campeggio, è stato poi il carnefice di due sorelle di 3 e 14 anni, la mattina che precedeva il ritorno a casa. Il nubifragio di sabato pomeriggio aveva fatto desistere la famiglia composta dai genitori e tre figlie: troppo pericoloso partire con una tempesta simile, meglio mettersi in viaggio la domenica mattina: mai decisione è risultata più funesta. Alle sette di domenica 30 agosto, un nuovo violentissimo nubifragio si è abbattuto su gran parte della Toscana, Massa Carrara e la provincia le zone più colpite. Ed è a Marina di ... Leggi su chenews

Dormire su un letto vista cielo, in una stanza che ha per pareti l’avvolgente abbraccio della natura: non è un sogno, né una scena da film ma pura realtà. Il Null Stern Hotel è il luogo perfetto in cu ...

Un lungo abbraccio in riva al mare. Senza troppe parole. Con le lacrime che fanno capolino e un ricordo devastante che attraversa il cuore. Poi i sorrisi. È tutto finito. Ma quanta paura. «Da domenica ...

