Donna trovata morta nel Cosentino, si indaga per omicidio (Di domenica 30 agosto 2020) commenta Si indaga per omicidio in merito alla morte di Aneliya Dimova, la 56enne di origini bulgare il cui cadavere è stato trovato domenica in un appartamento nel centro storico di Belvedere ... Leggi su tgcom24.mediaset

Si indaga per omicidio in merito alla morte a Belvedere Marittimo di Aneliya Dimova, bulgara di 56 anni, il cui cadavere, come riferito da ‘Ansa’, è stato trovato nel proprio letto, con il volto coper ...

