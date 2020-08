Donna torna positiva al covid dopo quattro mesi. Il primario: 'Non è reinfezione' (Di domenica 30 agosto 2020) Per i medici non si tratta di , sta di fatto che una Donna valdostana dichiarata guarita dal il 24 aprile scorso ed è tornata positiva . La paziente, di mezza età, ieri è stata ricoverata per altre ... Leggi su leggo

