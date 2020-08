Domenica infuocata nel Sannio: la mappa degli incendi sul territorio beneventano (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ una Domenica con tanti roghi quella che sta interessando il Sannio. In pratica, tutte le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme, prevalentemente roghi di sterpaglie. Ma il numero dei ‘focolai’ è vastissimo è ben dislocato su tutto il territorio beneventano. Si segnalano, infatti, roghi in contradaCartoffio (foto in basso), a cavallo tra i comuni di Tufara Valle e San Leucio del Sannio, a Cervinara, Moiano, Limatola e Sant’Agata de’ Goti. In fiamme anche un’area pic-nic ad Amorosi, prontamente domata dall’intervento di una delle squadre dei vigili del fuoco, impegnati con tutte le proprie risorse per un intervento globale su tutto il ... Leggi su anteprima24

LuceTenebra : Buona domenica amici, qui nel salento infuocata come sempre! ?????????????????????? - alessius30 : @SempreSimo2177 Buongiorno, buona domenica, da me solo caldo , già 30 gradi ?? sarà una domenica infuocata ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica infuocata Meteo: WEEKEND ROVENTE in Puglia. Sarà la DOMENICA più INFUOCATA d'estate con 40° e AFA. Ecco le città più BOLLENTI Meteo Puglia NUBIFRAGI Grandine grossa nel Nord, CALDO dal Sahara su gran parte d’Italia. PEGGIORAMENTO

Mentre l’estremo Nord Ovest d’Italia, per altro a macchia di leopardo è interessato da violentissimi temporali, piogge torrenziali, grandinate devastanti, forti venti, che stanno causando seri problem ...

Puglia, weekend bollente: la Protezione civile livello 2 di allerta. Temperature fino a 40 gradi

Ultimo fine settimana di agosto rovente in Puglia. Forse il più caldo di questa estate ormai agli sgoccioli e con la domenica più infuocata di agosto. La Protezione civile regionale ha diramato un'all ...

Mentre l’estremo Nord Ovest d’Italia, per altro a macchia di leopardo è interessato da violentissimi temporali, piogge torrenziali, grandinate devastanti, forti venti, che stanno causando seri problem ...Ultimo fine settimana di agosto rovente in Puglia. Forse il più caldo di questa estate ormai agli sgoccioli e con la domenica più infuocata di agosto. La Protezione civile regionale ha diramato un'all ...