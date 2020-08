Domani operazione al ginocchio per Ofelia Malinov (Di domenica 30 agosto 2020) SCANDICCI, FIRENZE,- La Savino Del Bene Scandicci ha reso noto che Domani Lunedi 31 Agosto, l'atletaOfelia Malinovsi sottoporrà ad un intervento chirurgico al ginocchio destro di lieve entità. L'... Leggi su corrieredellosport

SCANDICCI (FIRENZE)-La Savino Del Bene Scandicci ha reso noto che domani lunedi 31 Agosto, l’atleta Ofelia Malinov si sottoporrà ad un intervento chirurgico al ginocchio destro di lieve entità. L’oper ...Tragedia in un campeggio a Marina di Massa in Toscana. Due bambine di 3 e 14 anni sono morte in ospedale dove erano state trasportate per i gravi traumi riportati dopo la caduta di un grosso albero su ...