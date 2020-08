Djokovic “Non stiamo organizzando boicottaggi” (Di domenica 30 agosto 2020) NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – “Non è un sindacato. Non stiamo organizzando boicottaggi. Non stiamo formando circuiti paralleli”.Lo ha asicurato Novak Djokovic che è tornato sull'argomento in conferenza stampa dopo la vittoria in finale su Milos Raonic nel Masters 1000 spostato da Cincinnati a New York. Djokovic ha parlato così dell'associazione giocatori separata di cui il New York Times lo considera promotore insieme a Vasek Pospisil.Emergono intanto i dettagli di una lettera che avrebbe inviato ai giocatori per spiegare i motivi alla base del suo progetto. “Non cerchiamo il conflitto, ma c'è bisogno di una più forte rappresentanza dei giocatori” si legge nel testo, condiviso sui suoi profili anche dal coach tedesco Dirk Hordorff, in cui ... Leggi su iltempo

WeAreTennisITA : 2??6?? ? - 0??? Come di fronte al pubblico, e non solo per l’esultanza: Djokovic batte Raonic e vince il ?? di Cinci… - repubblica : Tennis, Djokovic non sbaglia un colpo: batte Raonic e conquista New York - CorriereCitta : Djokovic “Non stiamo organizzando boicottaggi” - peterkama : 'A nome del player council vorremmo mandare un messaggio per dire che non sosteniamo la formazione della nuova asso… - peterkama : 'La struttura ATP è imperfetta per i giocatori. Non credo che la struttura e il sistema ATP stiano aiutando i gioca… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic “Non