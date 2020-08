Diritti tv: la Uefa ha lavorato bene, ma di questo passo i tifosi guarderanno solo gli highlights (Di domenica 30 agosto 2020) Con la conclusione dei due tornei europei, si chiude la stagione 2019-20 del calcio, stagione travagliata a causa del Covid. Il campionato è stato forzatamente spinto dal “governo del calcio” a chiudere in tutta fretta soprattutto per non perdere i soldi dell’ultima rata dei Diritti televisivi. Per gli stessi motivi economici la Uefa ha spinto a chiudere le due competizioni europee, la Champions e l’Europe League. Bisogna ammettere che la Uefa ha svolto un buon lavoro, confermato dall’apprezzamento del pubblico televisivo. La mancanza del pubblico negli spalti ha depotenziato lo spettacolo (situazione che non cambierà a breve), ma la scelta dell’eliminazione diretta, la brillantezza del gioco di quasi tutti i team nonostante il caldo, la professionalità degli arbitri, ha fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

