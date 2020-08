Diaco ci ricasca: scontro in diretta su RTL 102.5 con la collega Giusi Legrenzi – Video (Di domenica 30 agosto 2020) Diaco VS Legrenzi - Non Stop News Pierluigi Diaco torna a far parlare (male) di sé. Non su Rai 1 a Io e Te, dove ha già ampiamente ‘dato’, ma nel programma Non Stop News in onda su Rtl 102.5 e condotto al fianco di Giusi Legrenzi. Rivolgendosi all’ospite in collegamento, il giornalista Davide Giacalone, il conduttore ci tiene a stipulare con lui una sorta di “patto radiofonico” per non parlare di Coronavirus: “Per quanto mi riguarda ti rivolgerò domande su articoli, pezzi e riflessioni che esulano dal Covid perché francamente parlarne continuamente secondo me si rischia di essere monotematici e al tempo stesso non capire (…) Girarci intorno tutti i giorni può annoiare gli ascoltatori”. Il ... Leggi su davidemaggio

