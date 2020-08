Di Maio rilancia: 'Ora o mai più il taglio dei parlamentari'. Berlusconi: 'Riforma fatta così è solo demagogia' (Di domenica 30 agosto 2020) Il ministro pentastellato si fa fronteman della campagna elettorale sulla consulatzione del 20 e 21 settembre. Ma nel Pd, Schierato per il 'Sì', cresce la fronda. Nel centrodestra Forza Italia si ... Leggi su tg.la7

per_pazzo : RT @domanigiornale: Di Maio rilancia le battute razziste sulla sua abbronzatura: da sempre la pratica del blackface è servita a presentare… - irenegiolitti : RT @domanigiornale: Di Maio rilancia le battute razziste sulla sua abbronzatura: da sempre la pratica del blackface è servita a presentare… - sara_carinho : RT @domanigiornale: Di Maio rilancia le battute razziste sulla sua abbronzatura: da sempre la pratica del blackface è servita a presentare… - fguglieri : RT @domanigiornale: Di Maio rilancia le battute razziste sulla sua abbronzatura: da sempre la pratica del blackface è servita a presentare… - verdeacqua1209 : RT @domanigiornale: Di Maio rilancia le battute razziste sulla sua abbronzatura: da sempre la pratica del blackface è servita a presentare… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio rilancia

Agenzia ANSA

Quando non si può prendere parte a un evento si dice scherzosamente «sarò presente con lo spirito». A Cernobbio al Forum di The European House Ambrosetti quest’anno ci sarà davvero lo spirito dei rela ...«Con l’avvio della campagna elettorale si evidenzia ancor più in tutta la sua drammaticità la grande crisi di rappresentanza che a tutti i livelli interessa la provincia di Avellino», il segretario ge ...