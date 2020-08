Di Maio, foto in acqua con fidanzata, il paparazzo: "Assurdo e sessista fare allusioni" (Di domenica 30 agosto 2020) "Trovo Assurdo e sessista che qualcuno ci speculi sopra. Devo anzi dire che per la prima volta nella vita ho trovato un politico umile e gentile. Una persona normale, come tutti noi, quello scatto è parte di una sequenza dove giocavano in acqua, vergognatevi a fare certe allusioni". Così su Twitter Alex Fiumara, il paparazzo che ha scattato la fotografia che sta monopolizzando l'attenzione dei social in queste ore. Il riferimento è allo scatto nel quale il ministro degli esteri Luigi Di Maio è in acqua, al mare, in compagnia della sua fidanzata Virginia Saba. Luigi di Maio e Virginia Saba, la foto hot scattata in ... Leggi su blogo

