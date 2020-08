De Paul Juventus, voci d’oltremanica: pressing di un club inglese (Di domenica 30 agosto 2020) DE Paul Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della stagione ormai imminente. I bianconeri adesso provano a rinforzare la mediana, con un centrocampista del nostro campionato finito da tempo nella wishlist di Paratici. Il calciatore in questione sarebbe De Paul dell’Udinese: il club friulano adesso riceve le sirene d’oltremanica. Juve surclassata? De Paul Juventus, voci d’oltremanica: pressing di un club inglese Il futuro di De Paul potrebbe essere lontano dall’Italia: secondo il Telegraph infatti è forte il pressing del Leeds, con l’Udinese che chiede 35 milioni per farlo partire. Leggi anche: Dzeko ... Leggi su juvedipendenza

Spazio_J : - Francesc_Penta7 : RT @AncelottiIl: Invece di pensare a Messi, il tifoso juventino dovrebbe preoccuparsi del fatto che De Paul e Aouar rischiano seriamente di… - calciomercatoit : ????#Juventus - Il #Leeds di Marcelo Bielsa pronto ad affondare per Rodrigo #DePaul ??#CMITmercato - AncelottiIl : Invece di pensare a Messi, il tifoso juventino dovrebbe preoccuparsi del fatto che De Paul e Aouar rischiano seriam… - enfasixi : Se De Paul va altrove significa solo che la Juventus ha qualcuno di meglio in mano. -