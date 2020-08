De Magistris: 'Al referendum voterò no, la riforma è figlia della propaganda populista' (Di domenica 30 agosto 2020) Al referendum "voterò No, è una riforma speciosa, figlia della propaganda populistica. Sul No, inoltre, si sta giocando una partita all'interno del governo. La riduzione del numero dei parlamentari ... Leggi su globalist

