Daydreamer: la soap passa in prima serata, ma dal produttore arriva una brutta notizia (Di domenica 30 agosto 2020) “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus”) riscuote sempre uno straordinario successo in Italia. Ora che “Uomini e Donne” sta per tornare (il 7 settembre) su Canale 5, la soap turca (di genere “dizi”) passerà come esperimento in prima serata per la gioia della moltitudine di fan! Tuttavia il produttore Faruk Turgut ha già chiarito che la storia di Can e Sanem non avrà un seguito. Daydreamer: appelli ascoltati Molti sono stati gli appelli perché “Daydreamer” non chiudesse con il ritorno di “Uomini e Donne” e Mediaset ne ha tenuto conto. A diffondere per primi la notizia, sono stati “Dagospia” di Roberto D’Agostino ed il sito ... Leggi su pianetadonne.blog

fariya86451982 : RT @QuiMediaset_it: Per chi non lo avesse ancora visto, ecco il promo di #Daydreamer - Le ali del sogno, la nuova soap con protagonista @ca… - patty_san_fsb : RT @Gio79803890: Beautiful · 2357 17.09 Una vita · 2376 18.63 Daydreamer · 2386 20.06 Con quasi 2 milioni e 400 Mila spett e il 20% di sha… - VPerejon : RT @ErkenciKusIta: È ufficiale. La settimana prossima sarà l'ultima di #DayDreamer nello slot pomeridiano. La nostra soap vi aspetta poi lu… - Miriam25690611 : RT @ErkenciKusIta: È ufficiale. La settimana prossima sarà l'ultima di #DayDreamer nello slot pomeridiano. La nostra soap vi aspetta poi lu… - 1990Rossy : RT @ErkenciKusIta: È ufficiale. La settimana prossima sarà l'ultima di #DayDreamer nello slot pomeridiano. La nostra soap vi aspetta poi lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer soap Daydreamer: curiosità e segreti della soap con Can Yaman SoloDonna DayDreamer: il misterioso libro che Sanem lascia a Can

Daydreamer – Le ali del sogno è la soap opera turca in onda su canale 5 che sta spopolando. Scopriamo qualcosa in più sul libro che Sanem lascia a Can. DayDreamer – Le Ali del sogno è la soap opera ch ...

DayDreamer, Demet Özdemir ha ceduto al ritocchino? Spunta una foto del 2014

Tutti la conosciamo per il ruolo di Sanem Aydin, la giovane ragazza protagonista della soap opera turca che sta facendo impazzire il pubblico italiano: lei è la bellissima Demet Ozdemir. Demet Ozdemir ...

Daydreamer – Le ali del sogno è la soap opera turca in onda su canale 5 che sta spopolando. Scopriamo qualcosa in più sul libro che Sanem lascia a Can. DayDreamer – Le Ali del sogno è la soap opera ch ...Tutti la conosciamo per il ruolo di Sanem Aydin, la giovane ragazza protagonista della soap opera turca che sta facendo impazzire il pubblico italiano: lei è la bellissima Demet Ozdemir. Demet Ozdemir ...