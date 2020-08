"Datemi la forza". Dal matrimonio a Gioele, la dedica d'amore di Daniele Mondello a Viviana (Di domenica 30 agosto 2020) Dal matrimonio con Viviana Parisi alla nascita di Gioele. Daniele Mondello racconta in un video e in una lettera - consegnati in esclusiva a NewsMediaset - tutto l'amore e il dolore dopo la tragedia di Caronia. Nel giorno del loro 17esimo anniversario di nozze ripercorre i momenti più belli della vita insieme. "amore mio, oggi è il 30 agosto. Non un semplice giorno, ma il nostro giorno" scrive. "Quando penso a te, la parola che mi viene in mente è proprio amore. Dicevi sempre che ogni cosa nella vita va fatta con amore, non importa il risultato o i mezzi a disposizione ma il sentimento che metti dentro quello che fai". L'incidente dello scorso 3 agosto e la morte di ... Leggi su iltempo

Zaffr7 : Mi mancano solo 8 pagine e finisco quello che devo studiare oggi, datemi la forza perché mi scoppia la testa -

Ultime Notizie dalla rete : Datemi forza Daniele Mondello, lettera per Viviana e Gioele: "Ho tanta paura. Datemi la forza, siete il mio... Blitz quotidiano Daniele Mondello, lettera per Viviana e Gioele: “Ho tanta paura. Datemi la forza, siete il mio ossigeno”

Daniele Mondello dedica una lettera d’amore a Viviana e Gioele, trovati morti nei boschi di Caronia: “Siete la mia vita, datemi la forza”. “Amore mio, oggi è il 30 agosto. Non un semplice giorno, ma ...

Caronia, la dedica d'amore di Daniele Mondello a Viviana e Gioele: "Siete la mia vita, datemi la forza"

"Amore mio, oggi è il 30 agosto. Non un semplice giorno, ma il nostro giorno" inizia così la dedica di Daniele Mondello per la moglie Viviana e il figlio Gioele nel giorno del loro 17esimo anniversari ...

Daniele Mondello dedica una lettera d’amore a Viviana e Gioele, trovati morti nei boschi di Caronia: “Siete la mia vita, datemi la forza”. “Amore mio, oggi è il 30 agosto. Non un semplice giorno, ma ..."Amore mio, oggi è il 30 agosto. Non un semplice giorno, ma il nostro giorno" inizia così la dedica di Daniele Mondello per la moglie Viviana e il figlio Gioele nel giorno del loro 17esimo anniversari ...