Daniele Scardina positivo al Coronavirus: ecco cosa è successo al rientro dalle vacanze in Sardegna (Di domenica 30 agosto 2020) Mancano meno di due settimane all'inizio di Ballando con le stelle, ma l'ombra del Coronavirus aleggia nel cast dei concorrenti che hanno iniziato a lavorare sulla preparazione in vista della fatidica data del 12 settembre. Samuel Peron, maestro del programma, è stato il primo a risultare positivo al tampone come annunciato pochi giorni fa, ora è Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta, a risultare positivo al virus.Scardina, asintomatico, è rientrato da Porto Cervo, in Sardegna dove è stato in vacanza. Ora il pugile si trova in isolamento dove dovrà aspettare prima di effettuare un altro tampone nella speranza che quest'ultimo risulti negativo, e non potrà riprendere le prove prima di allora.Daniele ... Leggi su blogo

