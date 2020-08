Dalla Spagna, Messi verso l’addio: Koeman ha scelto chi lo sostituirà (Di domenica 30 agosto 2020) Sembra sempre più vicina la separazione tra Leo Messi e il Barcellona. Il fuoriclasse argentino ha deciso di cambiare aria dopo tanti anni con i blaugrana. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, a partire Dalla prossima squadra in cui andrebbe a giocare qualora il divorzio diventasse definitivo. In ogni caso sarà un problema per il club catalano riuscire a rimpiazzare un totem come la Pulce argentina.caption id="attachment 1013951" align="alignnone" width="1024" Depay (getty images)/captionSOSTITUTOTuttavia Ronald Koeman sembra avere qualche idea su come annullare il peso dell'addio di Messi. Infatti, secondo quanto riportato da Don Balon, il nuovo allenatore del Barça avrebbe già indicato il primo acquisto per il reparto avanzato. Si tratta di Memphis Depay. La stella del Lione, ... Leggi su itasportpress

Il Barcellona fa muro alla richiesta di Leo Messi di svincolarsi a parametro zero, ma secondo la giurisprudenza della Fifa e del Tas, il tribunale arbitrale dello sport, il club catalano non può rifiu ...

