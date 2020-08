Dal 1Â° settembre non si pagherà più il superticket

Dal 1° settembre non si pagherà più il superticket (Di domenica 30 agosto 2020) Dal 1° settembre non si pagherà più il superticket sanitario su visite ed esami ambulatoriali, a prescindere dal reddito di ciascuno. La decisione è stata assunta dalla Giunta regionale, che su ... Leggi su gazzettadasti

sumaistu47 : No, l'hanno fatto sull'onda delle bufale e diffamazioni h24 per un anno intero, mentre lui non compariva, salvava l… - ariolele : RT @RCatuso: Se dal numero di rose Si vedrebbe l'amore che 1A per l'altra ti porterei tutto il Roseto - RCatuso : Se dal numero di rose Si vedrebbe l'amore che 1A per l'altra ti porterei tutto il Roseto - VinnieVegaPF : Visto che i positivi al #COVID19 dipendono dal numero dei tamponi e dal target scelto, sicché sono un dato affatto… - FBusbani : RT @SenatoStampa: #DecretoSemplificazioni. Le Commissioni riunite 1a e 8a sono impegnate tutta la settimana con il ddl di conversione in le… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal 1° La Virtus torna al "Biondi", sfide da non perdere tra i giovani - Dalla a ai dilettanti: la giornata del calcio nostrano Zonalocale