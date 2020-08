Da Londra a Berlino, migliaia in piazza contro le restrizioni anti-Covid: ci sono anche i negazionisti (Di domenica 30 agosto 2020) 'Il è una bufala', 'No alle mascherine', 'È tutto un piano dei potenti'. Da a Parigi, da a Zurigo , monta la protesta contro le restrizioni imposte dai governi per combattere la pandemia , tra le tesi ... Leggi su leggo

LaStampa : “Il Covid una fake news per toglierci libertà”. Da Berlino a Londra, il popolo dei No-Mask - fanpage : “Stop alla dittatura del coronavirus”, a Londra e Berlino migliaia in piazza contro misure anticovid - LaStampa : Tafferugli e arresti al corteo dei negazionisti alla Porta di Brandeburgo: «Questo è il nuovo Fascismo». Migliaia a… - cristalaltea : RT @ForzaNuova: #TrafalgarSquare Berlino Londra Zurigo contro la #dittaturasanitaria La stampa di sistema fa disinformazione e mente al r… - Mario44623861 : RT @ForzaNuova: #TrafalgarSquare Berlino Londra Zurigo contro la #dittaturasanitaria La stampa di sistema fa disinformazione e mente al r… -