Da domani allerta arancione da domani su Roma e costa Nord (Di domenica 30 agosto 2020) AGI - Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi "l'avviso di condizioni metereologiche avverse, estensione e seguito dell'avviso emesso ieri, con indicazione che dal primo mattino di domani, lunedì 31 agosto, e per le successive 12-18 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale". "I fenomeni - si legge sempre in una nota della Protezione civile del Lazio - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Dalla tarda mattinata di domani, inoltre, e per le successive 12-18 ore si prevedono, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sui settori tirrenici. Il Centro Funzionale Regionale ha ... Leggi su agi

