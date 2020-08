Cristina Marino, selvaggia al mare: ammalia i fan con la sua sensualità (Di domenica 30 agosto 2020) Cristina Marino è forse una tra le donne più invidiate del momento, grazie al momento d’oro che sta vivendo dopo il parto. Ecco le prove social. Fonte Foto: Instagram @Cristina MarinoLa dolce compagna di Luca Argentero è tornata ancora una volta grande protagonista dei social grazie al suo ultimo scatto che ha raccolto il benestare dei tantissimi fa che la seguono da anni e che forse vorrebbero essere nei suoi panni. E’ il ritratto della felicità quello della giovane donna che da qualche mese ha dato alla luce la sua primogenita. Ecco le prove. Cristina Marino, sui social è il ritratto della felicità: ecco le prove foto facebookCristina Marino torna ancora più splendente sui ... Leggi su chenews

Cristina Marino impeccabile in costume a tre mesi dal parto. Diventata mamma a maggio della prima figlia avuta dall'attore Luca Argentero, Nina Speranza, la modella 29enne sfoggia un corpo perfettamen ...