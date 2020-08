Cristiano Ronaldo, per lui ultimi giorni di vacanza (Di domenica 30 agosto 2020) Sarà ancora bianconero il futuro di Cristiano Ronaldo? Andiamo con ordine. CR7, che si è goduto le vacanze tra la Liguria, Ibiza, Monte Carlo e infine Lisbona, dove è si è fermato in un hotel di lusso per riunioni di affari legati alle sue aziende, è pronto a indossare nuovamente la maglia bianconera della Juventus, guidata da Andrea Pirlo, nuovo allenatore. Ma c’è un ma. Lo stipendio di Ronaldo è un peso eccessivo in questo momento per la società bianconera che, come ogni altra società, ha subito i danni causati dall’emergenza Coronavirus, con una serie di perdite economiche non indifferenti. Sostenere l’ingaggio di Ronaldo non è facile. La possibilità che il campione resti alla Juve sono alte, in questo caso uscirebbe Paulo ... Leggi su aciclico

