Cristiano Malgioglio: "Quarantena? Mi sono spaventato, sono andato anche dallo psicologo" (Di domenica 30 agosto 2020) Cristiano Malgioglio, intervistato da 'Libero', in edicola oggi, ha raccontato, per la prima volta, come ha vissuto il lockdown durante i mesi di pandemia. Il cantautore, che sogna di lavorare con Maria De Filippi e di essere riconfermato come opinionista al GF nip di Barbara d'Urso, è molto provato dalle settimane di Quarantena: 30 agosto 2020 14:20. Leggi su blogo

