Crisanti annuncia: 'Il Governo mi ha chiesto un piano tamponi' (Di domenica 30 agosto 2020) Uno studio per un 'piano nazionale di sorveglianza' sul Coronavirus, per quadruplicare il numero di tamponi, da 75-90.000 a 300.000 al giorno, è stato chiesto dal ministero della Salute al ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 30 agosto. Ieri sono calati leggermente il numero dei nuovi casi in Italia, mentre nel mondo si è superata quota 25 mi ...Il numero di tamponi per gli italiani sta per quadruplicare: è allo studio, infatti, uno studio per un “piano nazionale di sorveglianza” sul coronavirus per portare i test dagli attuali 75-90.000 ai 3 ...