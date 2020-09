Cresce l’export agroalimentare italiano (Di domenica 30 agosto 2020) Nel primo trimestre del 2020 le vendite all’estero dei distretti agroalimentari hanno raggiunto i 5,1 miliardi, miglior trimestre invernale di sempre. L’agroalimentare italiano sta vivendo stagioni di crescita importanti sui mercati esteri, almeno stando a quanto segnalato dal ‘Monitor sui distretti agroalimentari’ elaborato dalla direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. Secondo lo studio, nel 2019 le esportazioni complessive hanno superato la cifra record di 43 miliardi di euro, con un + 3,7% rispetto all’anno precedente. Un risultato raggiunto anche grazie al contributo dei distretti agroalimentari, le cui vendite hanno superato i 19 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2018 del 4,4%. Un trend positivo che si è accentuato nel primo trimestre del 2020 quando, con 5,1 miliardi di euro di ... Leggi su vinonews24

