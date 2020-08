Covid, registrato un nuovo caso nel Napoletano: è asintomatico (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) – E’ stato registrato altro caso di Covid-19 ad Afragola. A darne notizia è il sindaco Claudio Grillo. “Devo purtroppo informarvi che il Dipartimento di prevenzione ASL 2 Napoli Nord mi ha comunicato che un altro cittadino afragolese, rientrato dalle vacanze, è risultato positivo al tampone “Sars Cov2. Il paziente asintomatico è sottoposto ad isolamento e sorveglianza domiciliare”, annuncia Grillo. “Si rinnova l’invito al rispetto di tutte le procedure previste nel caso di rientro dalle vacanze da zone attenzionate a seguito dell’individuazione di focolai; questo consentirà di poter monitorare tutte le fasi di prevenzione anti-Covid-19“, ... Leggi su anteprima24

