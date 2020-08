Covid Lazio, il bollettino: 156 positivi, 71 a Roma,, il 55% casi di rientro (Di domenica 30 agosto 2020) il di oggi 30 agosto 2020 . Sono 156 i nuovi casi di positività al nel Lazio, di cui 71 a Roma . I tamponi eseguiti sono oltre 13mila. Zero i decessi. Lo riferisce in una nota l'assessore alla Sanità ... Leggi su leggo

repubblica : Coronavirus Lazio, camici e tute Covid pagati e mai arrivati: Regione sotto accusa - Agenzia_Ansa : I complimenti di Sharon Stone al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per l'annuncio del vaccino italia… - nzingaretti : Oggi all’aeroporto di Fiumicino, dove, come a Ciampino, vengono effettuati tamponi ai passeggeri in arrivo da Paesi… - leggoit : #Covid #Lazio, il bollettino: 156 positivi (71 a #Roma), il 55% casi di rientro - christianpiroz1 : Mettiamo il caso che a Sutri, meravigliosa cittadina del Lazio in provincia di Viterbo, un ragazzo avesse contratto… -