Covid in Campania, De Luca: “Il piano sicurezza si rivela di grande efficacia” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Da quando con l’ordinanza regionale del 12 agosto la Regione Campania ha reso obbligatori i tamponi e l’isolamento domiciliare per tutti i cittadini campani di ritorno dall’estero o da territori a rischio, prosegue con risultati di grande efficacia il “piano DI sicurezza E PREVENZIONE“. L’ha detto, a margine dell’uscita del bollettino odierno, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “E’ in atto – continua De Luca – un filtro fortissimo in aeroporto, nei porti e nei territori. Occorre continuare così, sino all’esaurimento dell’onda dei rientri, in maniera capillare e quasi ossessiva il lavoro di individuazione dei contagi da ... Leggi su anteprima24

