Covid, il medico contagiato è un pediatra: allarme nel paese, malata anche la moglie (Di domenica 30 agosto 2020) Con l'intuito di chi è medico ormai da tanti anni, e tra l'altro tra i più apprezzati in provincia, ha capito da solo che qualcosa non andava. Prima un pizzico di raucedine in gola, quel fastidio che ... Leggi su lanazione

repubblica : Covid, aumento dei contagi in Sardegna. Il medico: 'Gli idioti sottovalutano, noi richiamati da ferie per l'emergen… - lorepregliasco : Io a un medico che il 28 febbraio ospite di Sky diceva 'andare in terapia intensiva non vuol dire niente', 'è la so… - fattoquotidiano : “Il Covid oggi non uccide, più pericoloso limitare libertà personali”, polemiche dopo il video del medico candidato… - IlenaCaroli : RT @repubblica: Covid, aumento dei contagi in Sardegna. Il medico: 'Gli idioti sottovalutano, noi richiamati da ferie per l'emergenza' http… - Alea88 : RT @ReEurode: thread: LA VERA STORIA DEL PRESUNTO SCANDALO 'DOCENTI CHE APPROFITTANO DEL COVID PER STARE A CASA'. *si prega di diffondere*… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid medico Covid, aumento dei contagi in Sardegna. Il medico: "Gli idioti sottovalutano, noi richiamati da ferie per l'emergenza" la Repubblica Covid, 149 contagiati in un giorno in Emilia Romagna. 13 casi a Modena

Nella provincia di Modena su 13 nuovi casi, 7 sono contatti stretti di soggetti positivi, di cui 5 avvenuti durante periodi di vacanza Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si so ...

Coronavirus: bus di contagiati dalla Calabria in Puglia

Sono 29 i contagiati rientrati in provincia di Bari dopo un viaggio in pullman organizzato in Calabria. Colpa loro se questa volta il numero giornaliero dei contagiati da coronavirus è aumentato in Pu ...

Nella provincia di Modena su 13 nuovi casi, 7 sono contatti stretti di soggetti positivi, di cui 5 avvenuti durante periodi di vacanza Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si so ...Sono 29 i contagiati rientrati in provincia di Bari dopo un viaggio in pullman organizzato in Calabria. Colpa loro se questa volta il numero giornaliero dei contagiati da coronavirus è aumentato in Pu ...