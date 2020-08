Covid, Galli: «Riaprire gli stadi è sbagliato, sarebbe il bis delle discoteche» (Di lunedì 31 agosto 2020) «Mi pare sacrosanto: dobbiamo aprire le scuole, non gli stadi. Capisco che togliere i ?circenses? agli italiani possa dispiacere, ma dal punto di vista scientifico portare il... Leggi su ilmessaggero

«Mi pare sacrosanto: dobbiamo aprire le scuole, non gli stadi. Capisco che togliere i “circenses” agli italiani possa dispiacere, ma dal punto di vista scientifico portare il pubblico negli impianti s ...

La scuola specchio del Paese

Stanno tutti affilando le armi. Per il momento, della protesta. Genitori, alunni, insegnanti, presidi, governatori, tecnici sanitari e di arredi, conducenti di trasporti e bidelli. E, ovviamente, i re ...

