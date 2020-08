Covid, donna valdostana torna positiva al coronavirus dopo quattro mesi: è ricoverata (Di domenica 30 agosto 2020) Dichiarata guarita dalla Covid-19 il 24 aprile scorso, una donna valdostana di mezza età è tornata positiva al test per il coronavirus. La paziente era stata ricoverata per altre patologie all'ospedale Parini di Aosta. Dal tampone effettuato al momento dell'ingresso è quindi emersa la nuova positività al virus. "Probabilmente - ha spiegato il primario di malattie infettive, Alberto Catania - non è una riattivazione del virus, ma la paziente ha ancora dei residui virali che sono stati riscontrati dal tampone. Non può essere una reinfezione perché ha gli anticorpi". Leggi su tg24.sky

