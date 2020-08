Covid, Crisanti: «Governo mi ha chiesto un piano tamponi, ne faremo 300mila al giorno» (Di domenica 30 agosto 2020) Uno studio per un "piano nazionale di sorveglianza" sul Coronavirus, per quadruplicare il numero di tamponi, da 75-90.000 a 300.000 al giorno, è stato chiesto dal ministero della... Leggi su ilmessaggero

Uno studio per un "piano nazionale di sorveglianza" sul Coronavirus, per quadruplicare il numero di tamponi, da 75-90.000 a 300.000 al giorno, è stato chiesto dal ministero della Salute al microbiolog ...VENEZIA. Uno studio per un 'piano nazionale di sorveglianza' sul Coronavirus, per quadruplicare il numero di tamponi, da 75-90.000 a 300.000 al giorno, è stato chiesto dal ministero della Salute al mi ...