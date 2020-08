Covid, bollettino di oggi: 1.365 nuovi contagi, +1.049 positivi (Di domenica 30 agosto 2020) Covid bollettino 30 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. I nuovi contagi in Italia oggi sono 1.365, di nuovo in calo rispetto a ieri quando erano stati 1.444. Dall’inizio dell’emergenza sono 268.218 gli italiani che hanno contratto il virus. 4 morti nelle ultime 24 ore, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale a 35.477. (segue dopo la foto) Gli attualmente positivi fanno segnare oggi +1.049, in totale sono 24.205. I guariti sono 312 in più nelle ultime 24 ore, da inizio pandemia sono 208.536. Ci sono 7 persone in più in terapia intensiva rispetto a ieri, per un totale di 86; 1.251 i ricoverati e 22.868 le persone in ... Leggi su urbanpost

