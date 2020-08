Covid-19 in Italia: 1.365 nuovi casi, lieve calo nelle ultime 24 ore. Quattro i morti (Di domenica 30 agosto 2020) lieve calo nell’incremento dei contagi da coronavirus: +1.365 casi totali rispetto ai 1.444 di ieri. Un dato che va comunque rapportato a quello dei tamponi: in 24 ore ne sono stati fatti 81.723 (il totale da inizio emergenza sale a 8.591.341), contro i 99.108 di ieri. Quattro i morti (ieri si era registrato un solo decesso), per un totale di 35.477, mentre non si registrano regioni a zero contagi. Crescono infine di 1.049 gli attuali positivi (totale 24.205). E’ quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute pubblicato sul sito della Protezione Civile. Leggi su huffingtonpost

