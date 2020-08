Covid-19: il bollettino di oggi, 30 Agosto. Contagiati, guariti e decessi (Di domenica 30 agosto 2020) Vediamo insieme com’è la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, sabato 29 Agosto! Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo! Nella giornata di oggi si è registrato un lieve calo dei contagi per il secondo giorno consecutivo: 1.365 (ieri erano 1.444) ma sono stati circa 20mila i tamponi in meno. In 24, infatti, ore ne sonoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

