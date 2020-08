Coronavirus: zero contagi in provincia Sondrio, 80 nel Milanese (Di domenica 30 agosto 2020) Milano, 30 ago. (Adnkronos) - Quasi 13mila nuovi tamponi effettuati, più guariti e dimessi, 235 casi positivi al Coronavirus (di cui 30 'debolmente positivi' e 7 a seguito di test sierologico) e zero contagi in provincia di Sondrio. E' il bilancio del bollettino quotidiano sull'emergenza Covid diffuso da Regione Lombardia. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 80 di cui 45 a Milano città, Bergamo 17, Brescia 28, Como 25, Cremona 2, Lecco 6, Lodi 2, Mantova 16, Monza e Brianza 22, Pavia 12, Sondrio 0 e Varese 12. Leggi su iltempo

A #Bergamo zero nuovi casi di #Coronavirus, è la prima volta

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus zero Coronavirus: Cina continentale, zero contagi locali in 24h - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus in Italia, il bollettino: 1365 nuovi contagi, scende il numero dei tamponi. Quattro i decessi

Lieve calo nell'incremento dei contagi da Coronavirus: +1.365 casi totali rispetto ai 1.444 ... mentre non si registrano regioni a zero contagi. Crescono infine di 1.049 gli attuali positivi (totale ...

Covid Italia, bollettino oggi 30 agosto 2020: 1.365 nuovi casi, 4 morti

La situazione Coronavirus in Italia in base al bollettino del 30 agosto 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.365, quattro i decessi. I tamponi effettuati sono 81.723 ...

