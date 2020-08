Coronavirus, tamponi in corso anche per il focolaio di Caselle in Pittari (Di domenica 30 agosto 2020) Da questa mattina sono in corso le operazioni di esecuzione dei tamponi a familiari e contatti stretti delle persone risultate positive al Coronavirus a Caselle in Pittari, piccolo comune del Cilento dove nei giorni scorsi sono emersi 12 contagi, tutti riconducibili a un’attività commerciale chiusa in via preventiva per decisione del sindaco Giampiero Nuzzo. Le persone positive stanno bene e sono state poste in isolamento. “In questo particolare difficile momento per la nostra comunità – fanno sapere dal Comune – il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale sono impegnati per circoscrivere il focolaio e riportare al più presto la serenità nel nostro Paese. Se del caso, saranno adottate necessarie ulteriori misure per ... Leggi su meteoweb.eu

