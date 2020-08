Coronavirus, Repubblica svela il report segreto del Cts: il governo sapeva? (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus e report segreti. Il quotidiano La Repubblica ha pubblicato quest’oggi parte del report che il Comitato Tecnico Scientifico ha analizzato nel mese di febbraio. Lo studio sul Covid-19, che in quel periodo sembrava un periodo soltanto cinese, analizzava la situazione della sanità italiana e metteva in luce le criticità del nostro sistema in caso di un’epidemia. La rivelazione di Repubblica Interessante scoop di Repubblica. Il quotidiano ha pubblicato il report che il Comitato Tecnico Scientifico ha analizzato lo scorso 12 febbraio. Nel report, realizzato per studiare l’impatto del Coronavirus in Italia, emergono i dati di uno studio di Stefano Merler, ricercatore della Fondazione Bruno ... Leggi su newspad

repubblica : Coronavirus, corteo di negazionisti: sfilano in migliaia senza mascherine - repubblica : Corteo di negazionisti a Berlino: sfilano in migliaia senza mascherine: 300 arrestati - repubblica : Coronavirus Lazio, camici e tute Covid pagati e mai arrivati: Regione sotto accusa - _marlene1265 : RT @FBigliardo: ??Al #Billionaire i primi sintomi di #Prostatiteaipolmoni già prima di Ferragosto. Ma il locale di #Briatore non si è mai fe… - Martina95190659 : RT @stemolinaradio: Il 3.98% dei #migranti testati sono risultati positivi al #coronavirus, percentuale due volte e mezzo superiore ai posi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Repubblica Coronavirus, il bollettino di oggi 29 agosto: 1.444 nuovi contagi e un morto nelle ultime 24 ore la Repubblica La candida Suu Kyi e la sua missione snaturata

La Birmania andrà al voto l’8 novembre e la Lega nazionale per la democrazia vincerà anche queste elezioni. E’ una previsione facile sebbene i cinque anni di governo della Lega di Aung San Suu Kyi abb ...

Coronavirus in Lombardia, nessuna fornitura di guanti per tutto il mese di agosto e ora sono introvabili

Per le mascherine, ormai, non c'è problema. "Le consegne della struttura commissariale", scrive la stessa Regione nella lettera ufficiale spedita al commissario straordinario per l'emergenza Covid Dom ...

La Birmania andrà al voto l’8 novembre e la Lega nazionale per la democrazia vincerà anche queste elezioni. E’ una previsione facile sebbene i cinque anni di governo della Lega di Aung San Suu Kyi abb ...Per le mascherine, ormai, non c'è problema. "Le consegne della struttura commissariale", scrive la stessa Regione nella lettera ufficiale spedita al commissario straordinario per l'emergenza Covid Dom ...