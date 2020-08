Coronavirus, record italiano in Campania: 270 positivi (125 quelli rientrati da fuori). Così tanti neanche a marzo (Di domenica 30 agosto 2020) Sono 270 i nuovi casi di contagio in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 125 di persone rientrate dalle vacanze (58 della Sardegna, 67 da Paesi esteri) a fronte di 6729 tamponi. Il dato e’ dell’Unita’ di crisi della Regione ed e’ il piu’ alto dall’inizio della pandemia. Il totale dei positivi sale cosi’ a 6882 a fronte di un totale tampone pari a 413.478. Per il terzo giorno consecutivo nessun decesso, per cui totale rimane a 445, mentre sono 16 i guariti che portano il totale a 4412, di cui 4407 guariti completamente e 5 clinicamente guariti. Per spiegare l’alto numero di contagi (il maggiore registrato oggi in Italia) la Regione ha diffuso un comunicato: “Come noto – vi si legge -, nella prima fase Covid 19, l’ente ha adottato strategie caratterizzate ad una attenta analisi ... Leggi su ildenaro

