Coronavirus, positiva sullo yacht al largo di Ischia: quattro in isolamento (Di domenica 30 agosto 2020) quattro persone si trovano in isolamento su uno yacht ad Ischia dopo che una di loro, una ragazza, è risultata positiva al covid 19. La giovane è stata probabilmente contagiata durante una vacanza a Ponza e, dopo essere stata avvisata della positività di una delle persone che aveva frequentato sull’isola, si è sottoposta al tampone, risultato positivo. La ragazza in questi giorni, insieme al fidanzato ed ai genitori di lui, era a bordo di uno yacht di 16 metri ormeggiato in un porto turistico isolano; a seguito del tampone positivo, l’Asl ha deciso per l’isolamento dei quattro a bordo della imbarcazione sino al secondo tampone, che dovrebbe essere effettuato mercoledì. Oltre alla ragazza, che risulta ... Leggi su ildenaro

