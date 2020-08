Coronavirus: Pegaso d’oro al personale della sanità toscana. Cerimonia il 31 agosto a Massa (Di domenica 30 agosto 2020) La medaglia d'oro Pegaso della Regione toscana sarà conferita al personale della sanità per la competenza e l'impegno profusi durante tutto il periodo della pandemia da Covid 19, dalla prima emergenza alla fase attuale. L'appuntamento è per domani, lunedì 31 agosto, alle ore 10, presso l'ospedale delle Apuane, in via Enrico Mattei 21, a Massa. Sarà il presidente della Regione, Enrico Rossi, a consegnare il Pegaso simbolicamente nelle mani del direttore generale dell'Asl Nord Ovest Leggi su firenzepost

