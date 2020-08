Coronavirus, oltre 25 milioni di contagi nel mondo (Di domenica 30 agosto 2020) Più di 25 milioni di casi di nuovo Coronavirus sono stati ufficialmente registrati in tutto il mondo, oltre la metà dei quali in America. Lo indica un conteggio realizzato dalla France Presse basato su fonti ufficiali e aggiornato a sabato 29 agosto. In totale, sono stati segnalati almeno 25.029.791 casi, compreso 842.992 decessi. Quasi 4 casi su 10 si verificano negli Stati Uniti e in Brasile, i due Paesi più colpiti con rispettivamente 5.960.652 casi (182.760 decessi) e 3.846.153 casi (120.262 decessi). Sei mesi dopo aver individuato il suo primo caso di Covid-19, il Brasile ha raggiunto sabato sera la soglia dei 120mila morti. A differenza dell'Europa e dell'Asia, dove le curve di contaminazioni e morti sono aumentate rapidamente prima di riscendere dopo diverse settimane di lockdown, il Brasile ... Leggi su ilfogliettone

