Coronavirus: oggi 69 nuovi casi in Puglia, 14 positivi in provincia di Foggia (Di domenica 30 agosto 2020) Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 30 agosto 2020 in Puglia, sono stati ... Leggi su foggiatoday

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ I contribuenti (con le cui tasse sono pagati ministri-parlamentari-comitati vari) hanno… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Smontaggio delle cifre farlocche su immigrazione e Coronavirus - RegLombardia : #LNews Anche oggi aumentano guariti e dimessi (+84) A fronte di 18.701 tamponi effettuati sono 289 i positivi ris… - DirettoAllaFine : RT @LucaGattuso: I dati comunicati oggi dal Ministero Salute 30/08/2020 24.205 positivi (+1049) 208.536 guariti (+312) 1251 ricoverati (+83… - salernocitta : Coronavirus aggiornamenti Campania del 30 agosto 2020: oggi 270 POSITIVI di cui 125 casi di rientro (58 dalla Sarde… -