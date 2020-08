Coronavirus, Miozzo: “Gli stadi non sono priorità, pensiamo alle scuole” (Di domenica 30 agosto 2020) Novità importanti per quanto riguarda il futuro per il Coronavirus: parla il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo Il mese di settembre è alle porte. Dopo tantissimi mesi di studio per il Coronavirus, le scuole dovrebbero ripartire a metà mese. Così è tornato a parlare Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, che ha svelato … L'articolo Coronavirus, Miozzo: “Gli stadi non sono priorità, pensiamo alle scuole” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

PulitiElena : RT @fanpage: Miozzo (Cts) sulla riapertura delle scuole: “Mascherine non sono dannose per i bambini” - infoitinterno : Coronavirus, Miozzo (Comitato tecnico scientifico): “Trend sotto controllo ma ci aspettiamo lieve… - gpaolariete : RT @RepubblicaTv: Miozzo (Cts) su apertura scuola: 'Ci aspettiamo un lieve incremento dell'indice di trasmissione': 'La scuola potrebbe pro… - eziomauro : RT @RepubblicaTv: Miozzo (Cts) su apertura scuola: 'Ci aspettiamo un lieve incremento dell'indice di trasmissione': 'La scuola potrebbe pro… - CTAMELLINI : RT @RepubblicaTv: Miozzo (Cts) su apertura scuola: 'Ci aspettiamo un lieve incremento dell'indice di trasmissione': 'La scuola potrebbe pro… -