Coronavirus Lombardia: 235 nuovi casi e 3 decessi. Due ricoveri in terapia intensiva (Di domenica 30 agosto 2020) Milano, 30 agosto 2020 - Calano ancora i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia: in 24 ore se ne registrano 235 , ieri +289,, di cui 30 'debolmente positivi' e 7 a seguito di test sierologico. I ... Leggi su ilgiorno

