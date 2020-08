Coronavirus, lieve calo dei contagi (1365) e 4 morti. Conte esclude nuovo lockdown (Di domenica 30 agosto 2020) Sono 1.365 i nuovi casi di Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore in Italia, in diminuzione (-79) rispetto al bollettino di ieri che aveva registrato 1.444 contagi. Ma sono diminuiti anche i tamponi fatti: 81.723 a fronte dei 99.108 di ieri. E' quanto rileva il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il totale dei contagi Covid19 in Italia dall'inizio della pandemia è quindi a quota 268.218. Quattro i decessi invece nelle ultime 24 ore in Italia, portando il totale delle persone morte dall'inizio della pandemia a 35.477. Ieri era stato registrato un solo decesso.E ancora. Sono 24.205 le persone attualmente positive con un incremento di 1.049 nelle ultime 24 ore. Dei 24.205 attualmente positivi sono ricoverati in ospedale 1.251 (ieri erano 1.168, con un aumento quindi di 83 ricoveri), 86 sono in terapia intensiva, ancora in aumento +7 rispetto a ... Leggi su ilfogliettone

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lieve Covid, lieve calo dei contagi: +1.365, ma con 20mila tamponi in meno Il Fatto Quotidiano Ferrara, quattro positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore

FERRARA. Quattro positivi al coronavirus in provincia di Ferrara e zero nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Due ricoveri per Covid-19 a Cona, un caso di Ferrara e uno di Terre del Reno; un ricovero per ...

