Coronavirus, le zone rosse in Italia dopo il lockdown (Di domenica 30 agosto 2020) Ritornano le zone rosse in Italia. dopo l’Abruzzo, anche la Calabria. La presidente della Regione ha firmato l’ordinanza in cui dispone la chiusura della frazione di Messignadi Messignadi è zona rossa. La frazione del comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) è stata chiusa dopo che nell’area sono state trovate 13 persone positive al Coronavirus. La presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura della zona. Con il divieto di spostamento dei residenti e il divieto di accesso, saranno consentiti solo determinati spostamenti, come quelli per recarsi nelle attività commerciali essenziali. Le altre attività produttive sono al momento chiuse. L’ordinanza è entrata in ... Leggi su bloglive

